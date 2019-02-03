Захисник Львова Тейлор: Після спарингів не відчуваю своїх ніг

Захисник Львова Лукас Тейлор поділився враженнями від зимових зборів.

"Дуже важкий збір, по два інтенсивних тренування кожного дня. Після матчів я майже не відчуваю своїх ніг. Але я вірю, що це реально нам допоможе навесні.

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Тренувальний збір існує для того, щоб пробувати впроваджувати щось нове у гру команди, робити її гру більш різноманітною. До того ж, на зборі присутні нові обличчя, які можуть посилити наш клуб. Вважаю, що це буде корисним для Львова, адже високий рівень конкуренції лише робить гру команди сильнішою.

На мою думку, командна гра з кожним матчем еволюціонує. Тому не маю жодних сумнівів, що нам буде до снаги опинитися серед "шістки" найкращих колективів наприкінці першого етапу змагань", – цитує Тейлора офіційний сайт Львова.

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