"Кілька тижнів тому мені довелося побувати на благодійних змаганнях у Львові. Їхня організація мені дуже сподобалася, і я подумав про проведення такого турніру в рідній Коломиї. Після повернення додому одразу порадився з батьком, який очолює місцевий ФК ДОЗ. Він погодився стати одним зі співзасновників.

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Було 32 команди, і не лише з Івано-Франківської області, а й сусіди із Чернівців. Стартовий внесок був щонайменше 1500 гривень від кожної команди, проте більшість заплатили більші суми. У складі кожної команди були вісім польових футболістів та воротар, грали на пів поля. Серед учасників була група футболістів, які представляли команди елітного дивізіону та Першої ліги. Зокрема, я запросив приїхати у Коломию своїх приятелів Андрія Буська (Львів) та Дениса Кузика (Колос).

Поєдинки обслуговували елітні арбітри Прикарпаття на чолі з Анастасією Романюк. На жаль, через травму я не міг вийти на поле. Загалом було зібрано понад сто тисяч гривень. На ці кошти було придбано тепловізори для земляків із 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Підставив плече і вихованець коломийського футболу, відомий тренер Роман Григорчук, який був присутній на турнірі й також придбав два тепловізори.

Звісно, що підтримую зв'язок з одноклубниками. Декілька хлопців цього тижня навіть почали самостійно тренуватися, але більшість зосередилася на волонтерстві. Особливо активними є Олексій Довгий, Олександр Ільющенков, Олексій Зозуля... Тільки спільними зусиллями, якщо ми будемо єдиним цілим, зможемо перемогти у цій війні", – цитує Романчука Команда 1.

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