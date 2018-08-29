Захисник Львова Адамюк: Я три роки працював електриком у Калуському районі

Оборонець ФК Львів Володимир Адамюк розповів, що поєднував роботу електриком та футбол

"Так, на початку кар'єри я паралельно працював електриком. Маю другий чи третій розряд, вже не пам’ятаю. Якщо потрібно, можу вдома полагодити щось, але вже не більше того. Працював у Калуському районі три роки. Робота цікава – тебе весь час трошки струмом б’є (посміхається).

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Якби не футбол, так і працював би електриком. Все-таки я три роки провчився на електрика, ще потім пішов у Прикарпатський університет на факультет фізичного виховання та спорту. Хіба що був би тренером чи вчителем фізкультури у селі", – цитує Адамюка прес-служба львівського клубу.

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