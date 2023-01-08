Оборонець мерсисайдців Ендрю Робертсон став героєм неприємного епізоду у матчі Кубка Англії проти Вулверхемптона.

Траоре та Робертсон / Фото з відкритих джерел

Команди Юргена Клоппа та Хулена Лопетегі провели доволі цікавий поєдинок, забивши по 2 м'ячі на стадії 1/32 фіналу англійського кубка.

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Після поєдинку фанати й преса говорили не лише про сенсаційну нічию. Увагу привернув епізод наприкінці матчу, коли Ендрю Робертсон у боротьбі наступив на обличчя Адами Траоре, який частину минулого сезону провів у Барселоні.

Головне питання, яке виникло – чи зробив Робертсон це навмисне. За епізод захисник Ліверпуля покарання від рефері не отримав.

Поєдинок завершився нічиєю 2:2, тому Ліверпуль та Вулверхемптон зустрінуться ще раз, щоб визначити переможця. Матч відбудеться 17 січня.

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