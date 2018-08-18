toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Захисник Ліверпуля Клаван став гравцем Кальярі

07:30 4 Читать на русском
Захисник Ліверпуля Клаван став гравцем Кальярі
Рагнар Клаван / фото із соцмереж

Естонський захисник Рагнар Клаван продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Італійський Кальярі оголосив про трансфер захисника Ліверпуля Рагнара Клавана. Вчора футболіст успішно пройшов медогляд. Контракт з естонцем розрахований на 2 роки з можливістю продовження ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт Кальярі.

Теодорчик став гравцем Удінезе

За неофіційною інформацією, італійський клуб заплатить за 32-річного естонця близько 2 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Клаван перейшов до Ліверпуля в 2016 році з німецького Аугсбурга. За два сезони він провів у складі "червоних" 53 матчі.

Найцікавіше про трансфери, оцінка єврокубкових перспектив та знайомство з новачками. Прев'ю Серії А сезону-2018/19

Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Рагнар Клаван Рагнар Клаван Кальярі Кальярі Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
8
хв
Львів
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук