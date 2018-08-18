Захисник Ліверпуля Клаван став гравцем Кальярі

Естонський захисник Рагнар Клаван продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Італійський Кальярі оголосив про трансфер захисника Ліверпуля Рагнара Клавана. Вчора футболіст успішно пройшов медогляд. Контракт з естонцем розрахований на 2 роки з можливістю продовження ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт Кальярі.

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За неофіційною інформацією, італійський клуб заплатить за 32-річного естонця близько 2 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Клаван перейшов до Ліверпуля в 2016 році з німецького Аугсбурга. За два сезони він провів у складі "червоних" 53 матчі.

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