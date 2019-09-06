Захисник Литви Вайткунас: Граємо так, як дозволяє суперник

Захисник збірної Литви Егідіус Вайткунас поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти України.

"Матчі з Україною і Португалією будуть різними. Можна один матч програти, але інший – виграти.

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Якщо будемо володіти м'ячем, можемо перемогти. Але граєш, як дозволяє суперник. Але якщо зіграємо дисципліновано, можемо завадити грати супернику", – цитує Вайткунаса офіційний сайт Федерації футболу Литви.

Матч відбудеться 7 вересня о 19:00 за київським часом на стадіоні ЛФФ у Вільнюсі.

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