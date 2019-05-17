Захисник Литви Клімавічус пригадав свій етап кар'єри в Україні

Захисник збірної Литви Лінас Клімавічус поділився своїми враженнями від виступів у Дніпрі та Кривбасі.

"Зараз я виступаю у першості Румунії і повністю щасливий. Отримавши пропозицію переїхати в Бухарест, я порадився з сім'єю і ми разом прийняли це рішення. Я вважаю, що зробив потрібний крок і перебуваю на правильному шляху. Незважаючи на не дуже вдалий виступ моєї команди в нинішньому сезоні, ми сповнені надій на майбутнє.

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Я вперше спробував легіонерський хліб 12 років тому. Я був молодий і поїхав грати в Україну, де виступав за Дніпро і Кривбас (2007-2012, – прим. Футбол 24). На жаль, не можу сказати, що той етап мого життя був вдалим, ні в одному клубі я так і не заграв. Після цього була ризька Даугава, там я став гравцем основного складу.

Я не можу сказати, що у мене є плани на кілька років уперед. Кар'єра футболіста – річ слизька. Зараз хочу досягти успіхів з бухарестським Динамо і збірною країни. Я хочу грати, виходити на поле, бути корисним своїм командам. Сподіваюся, що і в клубі і в збірній мені ще вдасться сказати своє слово", – цитує Клімавічюса Команда 1.

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