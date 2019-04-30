Захисник Лідса відмовився виконувати вказівку Б'єлси навмисно пропустити гол – несподівана причина

Скандальний епізод трапився під час поєдинку 45-го туру Чемпіоншипу між Лідсом і Астон Віллою.

На 72-й хвилині зустрічі підопічним Б'єлси вдалося забити зусиллями Кліха, однак гол був забитий із порушенням правил фейр-плей. Аргентинський наставник дав вказівку своїм гравцям не заважати Астон Віллі відігратися. Майже всі гравці Лідса виконали команду тренера. Однак захисник Понтус Янссон до останнього намагався завадити супернику забити.

Б'єлса дозволив Астон Віллі забити без спротиву після гола Лідса з порушенням фейр-плей – вчинок дня

Б'єлса залишився незадоволеним поведінкою свого підопічного: "Янссон не захотів підкорятися моїм вказівкам. Це підриває мій авторитет. І я поки не знаю, якими будуть наслідки того, що ви втрачаєте повагу свого гравця".

Згодом швед пояснив причину свого вчинку. "Я – захисник. Я хочу, щоб команда завжди грала "на нуль". Я важко працюю всі 90 хвилин, щоб ворота залишилися "сухими". Тому для мене дуже важко дозволити іншій команді забити", – сказав Янссон.

Відзначимо, що цей гол позбавив Лідс шансу вийти в АПЛ напряму. Адже після нічиєї з Астон Віллою команда Б'єлси відстає від другого місця на 5 очок, а залишилося зіграти всього один тур.

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