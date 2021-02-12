Головний тренер Лестера Брендан Роджерс розповів про стан Джеймса Джастіна, який травмувався у матчі Кубка Англії проти Брайтона.

"На жаль, обстеження Джастіна показало розрив зв'язки. Для нас це є нищівним ударом. Він був неймовірним з того часу, як перейшов до нас в минулому році.

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Це величезне розчарування, але я знаю цього хлопця. Він сильний фізично і впорається. Незабаром йому буде зроблена операція, після чого почнеться курс реабілітації. Ми будемо боротися за нього до кінця сезону", – наводить слова Роджерса офіційний сайт Лестера.

Зазначимо, що лівий захисник став справжнім відкриттям цього сезону АПЛ, провівши 23 матчі та записавши до свого активу 2 голи та асист.

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