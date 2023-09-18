На останній хвилині основного часу правий оборонець Маратона стрибнув у надзвичайно грубий підкат і збив відразу двох гравців суперника. Рефері перебував поруч і без жодних сумнівів показав порушнику червону картку.

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Однак найбільш дивне, що Орельяна фолив проти гравців свого ж клубу. Права на 21-річного футболіста належать саме Олімпії. Оренда розрахована до кінця року. Тобто через три місяці Андре опиниться в одному тренувальному таборі з тими, проти кого так грубо фолив.

"Думаю, що це була гра, в якій мене здолали емоції, це зовсім не правильно. Я припустився помилки, і мої товариші по команді цього не заслужили. Правда в тому, що я був неправий, і я перепрошую у всіх. Ми люди і повинні вчитися на помилках", – прокоментував своє вилучення Андре Орельяна.