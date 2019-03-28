Захисник Лаціо дискваліфікований на 3 матчі єврокубків за відмашку від суперника

Світ — 21:20 314
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Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
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УЄФА покарав Шахтар частковим закриттям трибун стадіону через расистську поведінку вболівальниківЛіга Європи — 20:05 6965
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Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток командиУкраїна — 17:20 7831
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Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозоюІспанія — 16:35 6161
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"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна УкраїнаОвертайм — 16:00 12614