Захисник Лаціо дискваліфікований на 3 матчі єврокубків за відмашку від суперника

Оборонець Лаціо Адам Марушич покараний дисциплінарним комітетом УЄФА.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Лаціо та Севільєю захисник "орлів" Адам Марушич у одному з епізодів відмахнувся від суперника та отримав пряму червону картку.

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Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув цей епізод та постановив відсторонити Марушича від наступних трьох поєдинків у рамках єврокубків, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння між Лаціо та Севільєю у 1/16 фіналу Ліги Європи, сильнішою виявилась команда з Іспанії. Загальний рахунок – 3:0.