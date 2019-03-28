toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Захисник Лаціо дискваліфікований на 3 матчі єврокубків за відмашку від суперника

19:52 71 Читать на русском
Захисник Лаціо дискваліфікований на 3 матчі єврокубків за відмашку від суперника
Адам Марушич / Соцмережі

Оборонець Лаціо Адам Марушич покараний дисциплінарним комітетом УЄФА.

20’ Віссам Бен-Єддер
60’ Франко Васкес
78’ Пабло Сарабія
 
Адам Марушич 71’

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між Лаціо та Севільєю захисник "орлів" Адам Марушич у одному з епізодів відмахнувся від суперника та отримав пряму червону картку.

УЄФА порушив дисциплінарну справу проти Ірландії

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув цей епізод та постановив відсторонити Марушича від наступних трьох поєдинків у рамках єврокубків, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Роналду отримав покарання від УЄФА за святкування хет-трику в матчі з Атлетіко

Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння між Лаціо та Севільєю у 1/16 фіналу Ліги Європи, сильнішою виявилась команда з Іспанії. Загальний рахунок – 3:0.

Теги
Ліга Європи УЄФА Лаціо Лаціо Адам Марушич Адам Марушич Севілья - Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
43
хв
К'єво
21:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук