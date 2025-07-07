Крайова на своєму офіційному сайті оголосила про підписання українського захисника Олександра Романчука. "Ласкаво просимо в блакитно-білу сім'ю, Олександре", – йдеться в заяві. Українець підписав трирічний контракт.

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Як інформує GSP, агент Романчука Траян Гергішан поспішив з оголошенням у своїх соцмережах і оприлюднив новину раніше, ніж це зробив офіційний сайт Крайови.

Раніше портал ProSport.ro інформував про те, що трансфер Романчука в Крайову буде платним, але не назвав точну вартість. Transfermark дає цифру у 750 тисяч євро. У коментарі GSP власник клубу Михай Ротару заявив, що літня трансферна кампанія обійдеться Крайові як мінімум в 4 млн євро.

Нагадаємо, Романчук – вихованець івано-франківського Прикарпаття. Виступав за Львів, другу команду Динамо і угорський Дебрецен. Саме звідти за 300 тисяч євро він перейшов в Кривбас влітку 2024 року. У минулому сезоні провів за команду Юрія Вернидуба 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

За інформацією ТаТоТаке,у захисника був конфлікт з одноклубником Рафаелом Бандейрою.