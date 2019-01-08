Захисник Копенгагена Люфтнер розповів, що міг перейти у Динамо

Оборонець данського клубу розповів про те, що міг опинитися у Києві влітку.

"Влітку мною цікавились Генк і київське Динамо. Ми довго чекали офіційної пропозиції від одного з клубів. Потім я отримав травму і, як наслідок, мій потенційний трансфер зірвався", – цитує Люфтнера Tipsbladet.

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До слова, чеський захисник у вересні отримав важку травму від якої й досі не відновився. Очікується, що Міхаель розпочне тренування на початку лютого.

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