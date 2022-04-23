Оборонець Колоса Олександр Павловець став гравцем познаньської Варти, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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25-річний захисник збірної Білорусі виступав за ковалівську команду на правах оренди з Ростова. Повідомляється, що гравець призупинив контракти з українською та російською командами. Його угода з Вартою розраховано до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, за Колос Павловець у поточному сезоні провів 13 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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