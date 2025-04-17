Захисник Карпат змушений перенести чергову операцію – дебют знову відкладається
Андрій Булеза найближчим часом перенесе чергову операцію на коліні.
Нині захисник Карпат перебуває в Мюнхені, де йому мають реконструювати хрестоподібні зв'язки, повідомляє Sport.ua.
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Футболіст молодіжної збірної України ще торік зазнав серйозної травми та вже проходив оперативне втручання в Києві, однак процес відновлення не пішов за планом. Медики дійшли висновку, що необхідна ще одна операція.
У зв’язку з цим повноцінний старт 21-річного гравця у львівському клубі відкладається. Хоча контракт Булеза підписав ще в липні 2024 року, офіційний дебют поки залишається лише справою майбутнього.
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