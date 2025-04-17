Нині захисник Карпат перебуває в Мюнхені, де йому мають реконструювати хрестоподібні зв'язки, повідомляє Sport.ua.

Карпати – Рух: відомо, чи зіграють екс-гравці "жовто-чорних" у львівському дербі

Футболіст молодіжної збірної України ще торік зазнав серйозної травми та вже проходив оперативне втручання в Києві, однак процес відновлення не пішов за планом. Медики дійшли висновку, що необхідна ще одна операція.

У зв’язку з цим повноцінний старт 21-річного гравця у львівському клубі відкладається. Хоча контракт Булеза підписав ще в липні 2024 року, офіційний дебют поки залишається лише справою майбутнього.

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