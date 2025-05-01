Фулбек львівських Карпат Андрій Булеза зазнав труднощів під час відновлення від травми.

Минулого року гравцеві Карпат та молодіжної збірної України провели операцію з реконструкції хрестоподібної зв'язки коліна. Втім, у Булези виникли проблеми з відновленням від пошкодження, повідомляє Sport.ua.

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Наприкінці квітня футболіст вирушив на обстеження в одну з клінік Мюнхена у Німеччині. Там не обійшлося без незначного хірургічного втручання, проте було ухвалено рішення про проведення повторної операції. Вона запланована на липень, відновлення гравця орієнтовно займе дев'ять місяців.

До слова, Андрій Булеза зазнав важкої травми коліна (розрив хрестоподібних зв'язок) у березні 2024 року. Контракт футболіста з Карпатами розрахований до 2027 року. Портал Тransfermarkt оцінює його вартість у 200 тисяч євро.

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