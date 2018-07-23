Захисник Карпат Сандохадзе продовжить кар'єру у чемпіонаті Латвії

Латвійська Ризька Футбольна Школа орендувала у "біло-зелених" захисника Сандохадзе

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про те, що грузинський захисник команди Ніка Сандохадзе наступні півроку проведе у оренді за Ризьку Футбольну Школу.

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Сандохадзе перейшов у Карпати взимку та встиг зіграти у складі "біло-зелених" лише 4 матчі.

Відзначимо, РФШ зараз лідирує у чемпіонаті Латвії. У команди 37 очок після 15 зіграних поєдинків, що на 9 пунктів більше, ніж у найближчих переслідувачів.

Нагадаємо, у складі цієї латвійської команди виступає українець Бека Вачіберадзе.

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