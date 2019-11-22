Захисник Карпат Мартінс оцінив перспективи своєї команди у матчі проти Олімпіка

Легіонер Карпат Марвін Мартінс поділився думкою щодо шансів на перемогу у матчі 15 туру УПЛ проти Олімпіка.

"Звичайно, не дуже легко, коли ти приєднуєшся до національної збірної і береш участь лише у тренуваннях. Але у нас були хороші та інтенсивні заняття, тому фізично я відчуваю себе повністю готовим.

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Ми можемо взяти три очки в матчі з Олімпіком, адже в першому колі ми здобули перемогу на виїзді, тому тепер хочемо порадувати своїх вболівальників у рідних стінах.

Кожен з гравців намагається проявити себе якнайкраще, щоб досягнути позитивного результату. Вважаю, що у нас класна команда, ми дивимося в майбутнє. Я впевнений, що такі матчі будуть для нас успішними", – цитує Мартінса офіційний сайт Карпат.

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Нагадаємо, Олімпік здобув три перемоги і одну нічию у чотирьох останніх турах УПЛ. Натомість безвиграшна серія Карпат налічує вже сім матчів, в яких "леви" здобули всього три очки.