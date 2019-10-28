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Захисник Карпат Мартінс: М'яч влучив мені в руку, але це була ненавмисна гра

09:15 608 Читать на русском
Захисник Карпат Мартінс: М'яч влучив мені в руку, але це була ненавмисна гра
Марвін Мартінс / фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Марвін Мартінс прокоментував скандальний епізод в матчі 12-го туру УПЛ проти Динамо.

"Щодо гри рукою в матчі з Динамо – я був перед воротами, повернув корпус, і м'яч зачепив мою руку. Але це було ненавмисно.

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Так, м'яч зачепив мою руку, але це не була навмисна гра", – зазначив Мартінс в коментарі Профутбол.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Карпатами (1:1) через автогол Шабанова. В одному із моментів м'яч влучив у руку Мартінсу, але суддя не призначив пенальті.

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