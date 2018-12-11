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Захисник Карпат Лебеденко вибачився перед вболівальниками за гру команди у першій половині сезону

12 грудня 07:30 0 Читать на русском
Захисник Карпат Лебеденко вибачився перед вболівальниками за гру команди у першій половині сезону
Орест Лебеденко / Фото ФК Карпати

Захисник Карпат Орест Лебеденко звернувся до вболівальників після 18-ти турів чемпіонату України.

"Пробачте нас. Ми намагаємося, намагаємося чогось досягти, але поки не виходить. Велике спасибі вам за підтримку, за те, що ви завжди з нами.

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Вибачте за наші результати. Ми обіцяємо надалі спробувати їх покращити", – цитує Лебеденка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Карпати посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці.

В поточному сезоні чемпіонату України Лебеденко провів 13 матчів, в яких зумів відзначитись одним асистом.

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Карпати Карпати Орест Лебеденко Орест Лебеденко
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