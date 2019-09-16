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Захисник Карпат Кучер спрогнозував терміни свого повернення на поле

19:05 244 Читать на русском
Захисник Карпат Кучер спрогнозував терміни свого повернення на поле
Олександр Кучер / ФК Карпати

Екс-захисник донецького Шахтаря Олександр Кучер прокоментував своє відновлення після перелому ноги.

"На зламану ногу лікарі спочатку наклали гіпс, а зараз я пересуваюся зі спеціальним чоботом, який фактично, за своїми функціями, є аналогом гіпсу. Просто з ним зручніше.

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Як довго це триватиме? Медики кажуть, що орієнтовно ще три тижні не розлучатимуся з ним. Після цього проходитиму процес реабілітації. Для початку зробимо знімок, фахівці глянуть, як все зрослося і чи можна давати навантаження. Грунтовніші висновки можна буде робити лише після комп’ютерної томографії" – розповів Кучер в інтерв’ю інформаційному центру ФК Карпати.

Нагадаємо, найдосвідченіший гравець "зелено-білих" Олександр Кучер зіграв за нову команду лише один матч. Після переможного поєдинку з Олімпіком 36-річний захисник зазнав важкого ушкодження і надовго вибув з тренувального процесу.

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УПЛ Олександр Кучер Олександр Кучер Карпати Карпати
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