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Захисник Карпат, інфікований COVID-19, прогулявся центром Львова без маски, – ЗМІ

14:29 130 Читать на русском
Захисник Карпат, інфікований COVID-19, прогулявся центром Львова без маски, – ЗМІ
Владислав Дубінчак / ФК Карпати

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков розкритикував футболіста Карпат Владислава Дубінчака, який після зараження коронавірусом гуляв містом без маски.

"Великого криміналу у цьому немає, оскільки Дубінчак здав позитивний тест ще 17 днів тому. Тобто 14 днів необхідного карантину вже пройшло.

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Але я не бачив офіційної інформації ні від Карпат, ні від Дубінчака, щоб хтось сказав, що він ще раз пройшов тестування і вже офіційно не хворий. Ми звісно не вимагаємо від нього, аби він сидів вдома на самоізоляції, але якщо ти вже кудись виходиш гуляти, то можна, принаймні, маску вдягнути? І не йти в сам центр міста", – сказав Болотніков у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 21-річний захисник належить київському Динамо і виступає за львівський клуб на правах оренди. Через виявлений коронавірус у Дубінчака і ще одного гравця Карпат було перенесено матч 24-го туру УПЛ проти Маріуполя. Згодом COVID-19 було виявлено ще у низки гравців "зелено-білих" і Карпати пішли на двотижневу ізоляцію, пропустивши ще два тури УПЛ.

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Теги
ТаТоТаке Карпати Карпати Відеоновини Владислав Дубінчак Владислав Дубінчак коронавірус
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