Андрій Булеза ніяк не може оговтатись після надриву хрестоподібної зв'язки.

Захисник Карпат Андрій Булеза прибув до Німеччини, де буде прооперований, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 21-річному оборонцю вже цього тижня в одній з мюнхенських клінік зроблять реконструкцію хрестоподібної зв'язки коліна.

Булеза травмувався ще минулого року, через що пропустив весь попередній сезон. Раніше він вже лягав під ніж, але у гравця виникли проблеми з поверненням у стрій. Зрештою, було ухвалено рішення про необхідність повторної операції. Скільки триватиме відновлення поки невідомо.

Нагадаємо, Булеза – вихованець Шахтаря. Виступав за молодіжні команди "гірників", а також відправлявся в оренду в Минай та Карпати. Влітку 2024 року став повноцінним гравцем "левів", підписавши контракт до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.

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