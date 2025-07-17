Захисник Карпат буде повторно прооперований – він пропустив минулий сезон через травму
Андрій Булеза ніяк не може оговтатись після надриву хрестоподібної зв'язки.
Захисник Карпат Андрій Булеза прибув до Німеччини, де буде прооперований, повідомляє Sport.ua.
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За інформацією джерела, 21-річному оборонцю вже цього тижня в одній з мюнхенських клінік зроблять реконструкцію хрестоподібної зв'язки коліна.
Булеза травмувався ще минулого року, через що пропустив весь попередній сезон. Раніше він вже лягав під ніж, але у гравця виникли проблеми з поверненням у стрій. Зрештою, було ухвалено рішення про необхідність повторної операції. Скільки триватиме відновлення поки невідомо.
Нагадаємо, Булеза – вихованець Шахтаря. Виступав за молодіжні команди "гірників", а також відправлявся в оренду в Минай та Карпати. Влітку 2024 року став повноцінним гравцем "левів", підписавши контракт до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.
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