Захисник Кальярі в ефектному стилі Суареса рукою врятував ворота від гола – курйоз туру Серії А

Оборонець Кальярі Фабріціо Каччаторе міг би стати першокласним голкіпером.

В поєдинку 13-го туру чемпіонату Італії Лечче – Кальярі (2:2) трапився курйозний епізод.

Шахов порівняв вболівальників Лечче і ПАОКа

На 85-й хвилині захисник гостей Фабріціо Каччаторе вирішив виконати функції воротаря та вдало згрупувався, щоб відбити рукою удар суперника. Сейв вдався ефектним, але зі своїми наслідками, адже арбітр вилучив Фабріціо та призначив пенальті у ворота Кальярі, який був успішно реалізований.

Нагадаємо, на ЧС-2010 у матчі проти Гани уругвайський форвад Луїс Суарес у схожому стилі відбив постріл суперника.

Після 13-ти турів Кальярі набрав 25 очок та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці. Лечче, маючи 11 залікових балів у активі, залишився на сімнадцятій позиції.

Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2