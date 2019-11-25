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Захисник Кальярі в ефектному стилі Суареса рукою врятував ворота від гола – курйоз туру Серії А

21:41 576 Читать на русском
Захисник Кальярі в ефектному стилі Суареса рукою врятував ворота від гола – курйоз туру Серії А
Фабріціо Каччаторе / ФК Кальярі

Оборонець Кальярі Фабріціо Каччаторе міг би стати першокласним голкіпером.

82’ Джанлука Лападула
85’ Джанлука Лападула
90+1’ Марко Кальдероні
 
Гальвао Жоао Педро 30’
Раджа Наінгголан 67’
Фабріціо Каччаторе 82’
Робін Ольсен 85’
30’ Гальвао Жоао Педро
67’ Раджа Наінгголан
82’ Джанлука Лападула
82’ Фабріціо Каччаторе
85’ Джанлука Лападула
85’ Робін Ольсен
90+1’ Марко Кальдероні

В поєдинку 13-го туру чемпіонату Італії Лечче – Кальярі (2:2) трапився курйозний епізод.

Шахов порівняв вболівальників Лечче і ПАОКа

На 85-й хвилині захисник гостей Фабріціо Каччаторе вирішив виконати функції воротаря та вдало згрупувався, щоб відбити рукою удар суперника. Сейв вдався ефектним, але зі своїми наслідками, адже арбітр вилучив Фабріціо та призначив пенальті у ворота Кальярі, який був успішно реалізований.

Нагадаємо, на ЧС-2010 у матчі проти Гани уругвайський форвад Луїс Суарес у схожому стилі відбив постріл суперника.

Після 13-ти турів Кальярі набрав 25 очок та піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці. Лечче, маючи 11 залікових балів у активі, залишився на сімнадцятій позиції.

Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2

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Теги
Відеоновини Італія Кальярі Кальярі футбольні курйози Лечче - Кальярі Фабріціо Каччаторе Фабріціо Каччаторе Луїс Суарес Луїс Суарес
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