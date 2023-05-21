Вболівальники міланців зупинили авто Франческо Ачербі, щоб зробити кілька фото та взяти автографи. Та на цьому все не закінчилось.

"Індзагі буде тренером ще багато сезонів": президент Інтера назвав несподівану рису тренера – таке у нього вперше

Один із фанатів подарував орендованому у Лаціо оборонцю сачок, щоб ловити метеликів, і сказав, що це має допомогти зупинити Ерлінга Холанда у фіналі найпрестижнішого євротурніру. Матч між Манчестер Сіті й Інтером відбудеться 10 червня.

A fan gave Acerbi a butterfly net to catch Haaland



TikTok/Danielericcardo1

H/T @CB_Ignoranza pic.twitter.com/TdWPgl2uYh — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 20, 2023

Нагадаємо, у плей-офф на шляху до фіналу англійці здолали РБ Лейпциг, Баварію та Реал, а італійці пройшли Тоттенхем, Бенфіку й Мілан.

"Виріс із кольорами Інтера у серці": Дімарко сумував через гол Шевченка, розлютив своїх і повторив рекорд Срни з асистів