Захисник Інтера отримав "зброю", щоб зупинити Холанда у фіналі ЛЧ: відео, яке зробить ваш день
Фанати "нерадзуррі" всіма можливими способами хочуть допомогти команді виграти другий титул Ліги чемпіонів в історії.
Вболівальники міланців зупинили авто Франческо Ачербі, щоб зробити кілька фото та взяти автографи. Та на цьому все не закінчилось.
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Один із фанатів подарував орендованому у Лаціо оборонцю сачок, щоб ловити метеликів, і сказав, що це має допомогти зупинити Ерлінга Холанда у фіналі найпрестижнішого євротурніру. Матч між Манчестер Сіті й Інтером відбудеться 10 червня.
Нагадаємо, у плей-офф на шляху до фіналу англійці здолали РБ Лейпциг, Баварію та Реал, а італійці пройшли Тоттенхем, Бенфіку й Мілан.
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