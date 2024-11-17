"Якби мені сказали після першого тайму, що ми зіграємо внічию, я був би задоволений.

Грузія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми добре почали, але автогол дуже по нас ударив. Потрібен був час, щоб повернутися в гру – нам це вдалося в другому таймі.

1:1 – логічний результат. Але не думаю, що обидві команди будуть задоволені ситуацією в групі. У нас ще є шанси", – сказав Кашія у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після 5-ти турів Україна з 5-ма пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1, Грузія з 7-ма очками друга.

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