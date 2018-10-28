Захисник Емполі забив у одному матчі в свої та чужі ворота – це не перший "подвиг" гравця

Захисник Емполі Матіас Сільвестре став одночасно рятувальником і антигероєм матчу 9-го туру серії А проти Фрозіноне.

У матчі 9-го туру чемпіонату Італії Фрозіноне приймав Емполі. Вже на 8-й хвилині оборонець гостей Матіас Сільвестре відкрив рахунок, зрізавши м'яч у власні ворота.

Фрозіноне – Емполі – 3:3 – відео голів та огляд матчу

У другій половині зустрічі захисник "відчистив" свою репутацію, вразивши на цей раз вже ворота суперника. У підсумку, матч закінчився результативною нічиєю 3:3.

Варто відзначити, що Матіас в минулому сезоні вже був героєм подібної ситуації. Виступаючи за Сампдорію захисник забив на 35-й хвилині Удінезе, а в кінці зустрічі вже забивав у свої ворота.

Цікавий факт, що в Серії А це другий подібний випадок за останній рік, відповідно, обидва "рекорди" належать Сільвестре.

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