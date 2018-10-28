toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Захисник Емполі забив у одному матчі в свої та чужі ворота – це не перший "подвиг" гравця

22 жовтня 06:00 224 Читать на русском
Захисник Емполі забив у одному матчі в свої та чужі ворота – це не перший "подвиг" гравця
Матіас Сільвестре / Фото ФК Емполі

Захисник Емполі Матіас Сільвестре став одночасно рятувальником і антигероєм матчу 9-го туру серії А проти Фрозіноне.

У матчі 9-го туру чемпіонату Італії Фрозіноне приймав Емполі. Вже на 8-й хвилині оборонець гостей Матіас Сільвестре відкрив рахунок, зрізавши м'яч у власні ворота.

Фрозіноне – Емполі – 3:3 – відео голів та огляд матчу

У другій половині зустрічі захисник "відчистив" свою репутацію, вразивши на цей раз вже ворота суперника. У підсумку, матч закінчився результативною нічиєю 3:3.

Варто відзначити, що Матіас в минулому сезоні вже був героєм подібної ситуації. Виступаючи за Сампдорію захисник забив на 35-й хвилині Удінезе, а в кінці зустрічі вже забивав у свої ворота.

Цікавий факт, що в Серії А це другий подібний випадок за останній рік, відповідно, обидва "рекорди" належать Сільвестре.

Ювентус став частиною великого обману – фейковий футболіст набув шаленої популярності завдяки команді Роналду

Італія9 турКомунале Матуза (Фрозіноне)

Фрозіноне - Емполі: Неділя 21 жовтня 2018

Фрозіноне
Матч завершено
3 : 3
Емполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Рекорди Фрозіноне Фрозіноне Емполі Емполі Фрозіноне - Емполі Матіас Сільвестре Матіас Сільвестре
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:171003 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
21
год
:
56
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук