Оборонець Алан Ауссі зійдеться на полі з командою, якій і належить його контракт.

Борусія Дортмунд прихистила 20-річного українця, а 26 квітня заявить його у своєму складі на благодійний матч проти Динамо.

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"Для мене це особливий момент, і я з нетерпінням чекаю на цю гру. Я вдячний Борусії за те, що вони не залишилися осторонь і допомогли моїй країні у скрутну хвилину, зібрали гроші для українців, які постраждали", – сказав Ауссі в коментарі Ruhr Nachrichten.

Нагадаємо, взимку Динамо віддало захисника в оренду Вересу, однак Алан так і не встиг провести жодного матчу за рівненців. У складі дорослої команди киян він поки також не виступав.

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