Захисник Динамо запропонував дружині збільшити груди – вона розповіла правду і показала відверті фото

Дружина захисника київського Динамо Миколи Морозюка Ірина у соціальній мережі Інстаграм розкрила подробиці своєї шикарної фігури.

Ірина зізналася, що двічі вдавалася до допомоги пластичних хірургів, тому що з дитинства комплексувала через маленькі груди.

"У дитячому віці я була завжди найменшою серед усіх моїх ровесниць. У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на дівчат, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були присутні комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність всіх випуклостей на моєму тілі.

Через деякий час, коли я зрозуміла, що це мені абсолютно не заважає бути привабливою для хлопців, все змінилося.

"Мені щиро жаль, що у вас немає такої страшної силіконової баби, як я", – дружина Морозюка відповіла хейтерам

Потім я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, ми розговорилися на тему збільшення грудей і від нього надійшла пропозиція про пластику: "Кохана, у тебе дуже гарні, маленькі груди, але якщо ти хочеш більші, то я не проти". І через місяць я вже була з красивим 2-м розміром", – розповіла Ірина в соціальній мережі Інстаграм.