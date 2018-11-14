toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ

Захисник Динамо запропонував дружині збільшити груди – вона розповіла правду і показала відверті фото

12:47 1835 Читать на русском
Захисник Динамо запропонував дружині збільшити груди – вона розповіла правду і показала відверті фото
Микола та Ірина Морозюк

Дружина захисника київського Динамо Миколи Морозюка Ірина у соціальній мережі Інстаграм розкрила подробиці своєї шикарної фігури.

Ірина зізналася, що двічі вдавалася до допомоги пластичних хірургів, тому що з дитинства комплексувала через маленькі груди.

"У дитячому віці я була завжди найменшою серед усіх моїх ровесниць. У старших класах, коли дівчатка стають вже схожими на дівчат, я відставала в цьому. У мене, звичайно, були присутні комплекси. Доводилося носити одяг, що приховує відсутність всіх випуклостей на моєму тілі.

Через деякий час, коли я зрозуміла, що це мені абсолютно не заважає бути привабливою для хлопців, все змінилося.

"Мені щиро жаль, що у вас немає такої страшної силіконової баби, як я", – дружина Морозюка відповіла хейтерам

Потім я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком, ми розговорилися на тему збільшення грудей і від нього надійшла пропозиція про пластику: "Кохана, у тебе дуже гарні, маленькі груди, але якщо ти хочеш більші, то я не проти". І через місяць я вже була з красивим 2-м розміром", – розповіла Ірина в соціальній мережі Інстаграм.

Привет мои шладкие . . Что вы делаете первым делом , когда приходите домой с работы, учебы или прогулки ? . . Я к примеру , сразу умываюсь и переодеваюсь Во первых потому ,что я очень брезгливая И надо срочно снять одежду А во вторых - дома я обязательно должна чувствовать себя комфортно и удобно ) . . Но для меня очень важна эстетическая сторона , поэтому дырявые носки или футболки в пятнах - это точно не моя тема. . . Честно , очень люблю пижамки , трусики в детском стиле Типа в стиле Микки Маус или с котятами и другие Был такой случай , когда мы только с моим мужем познакомились и в какую то из первых совместных ночей , я как раз и вышла после душа в трусиках с котятами и с рюшами по краям И Коля спустя время сказал : « когда это увидел, я ещё больше в тебя влюбился Другие девушки наоборот одевают самое сексуальное белье, а ты в детских трусишках » . . Это все круто ,но не надо забывать о золотой середине️ И поэтому у меня всегда найдётся, что то , что объединяет комфорт и сексуальность например эта ночнушечка от @yollo_ua . Всегда ваша М.І.

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Первое увеличение груди. Мой опыт. . . Итак,я не буду расписывать ненужную информацию о всех деталях пластики , которой много на просторах интернета. Пишу исключительно о себе. . . Первое протезирование я делала в возрасте 24 лет. В 2013 году. Во Львове. Доктор Резник Андрей Богданович. Крутой специалист, с большим опытом работы. . . Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза . Помню как легла на операционный стол и у меня началась жуткая паника . Меня начало колошматить, зуб на зуб не попадал. И мне анастезиолог сказал : « Ир, давай заканчивай паниковать , потому что как заходишь в наркоз , так и будешь выходить ». Реально так и было! Я проснулась , когда мне одевали компрессионное белье , по дороге в палату я всех слышала , но ни хрена не видела трусило конечно очень( ну по крайней мере , мне так казалось ) Ощущения не из приятных Но это все в голове ... такая реакция моего организма на страх. Дальше все было круто )) Температуры не было как у большинства и боли особой не помню. 4 дня в стационаре с дренажами Чтобы выводить лишнюю жидкость. Единственное неудобство -это спать на спине А я люблю наоборот))) Под грудью в складке еле заметный , тоненький как ниточка шрамик ) Через 2 месяца я уже светила сосочками)) . . . Тогда мне поставили объём 260 мл , круглой формы . Думаю размер в итоге получился чуть больше второго.Бренд имплантантов не помню‍♀️. . . Внимание️Самый задаваемый вопрос: Я забеременела и родила в возрасте 26 лет. Молока у меня было много и без проблем кормила грудью !) И да, ребёнок не пил молоко с силиконом ‍♀️ Вы можете об этом прочитать просто везде ! Единственное , что запрещено -это пользование молокоотсосом! Больно и растягивается своя грудь! . . Месяц назад я сделала репротезирование и септоринопластику. Второй раз был совсем другой . . . Если вам был полезен мой пост , ставьте лайк. Если вы хотите узнать о повторной пластике и других - пишите комментарии. . Всегда ваша І.М.

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Доброе утро всем) утро в воскресенье начинается где-то сейчас . . В раннем возрасте ,очень любила читать разные гороскопы и другую интересную информацию о личности и характереИ везде говорилось , что мой самый счастливый день -это воскресенье ‍♀️ я всегда возмущалась , так как после понедельник -тяжелый день Но с годами, я пришла к такому выводу , что гороскоп не врал И я реально обожаю этот день! Для меня это максимально семейный день Какие-то особенные ощущения ‍♀️️Целый день бродить по дому , в окружении самых родных людей. Никуда не выходя. Никого не приглашая. Смотреть фильмы или просто телек , кушать вкусняшки какие-то ,не думая о фигуре ? Это самый чистый кайф . . Все мы такие разные Вас уже больше 8 тысяч у меня️ Настоящие, живые мои Поэтому надо срочно знакомиться поближе . . Какой ваш любимый день недели и какие чувства испытываете вы в этот день?

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Добрый вечер ну что продолжим ? . Репротезирование (.)(.) . . Во время беременности, после кормления и из-за неправильного ухода( не носила белье , пользовалась молокоотсосом ) , качество моей груди немного ухудшилось. Она стала более мягкой и сосочки обиделись и начали смотреть вниз Хоть муж и подруги говорили , что все красиво , что я себе придумала , но меня это не остановило. Почти 3 года я решалась на повторную пластику , так как очень боялась наркоза Я поняла , что мне надо идти на консультацию, а там будет видно! Мне подруги посоветовали ( отмечать их не буду) доктора @sergey_derbak . И когда я пришла на консультацию, я уже была готова там остаться ! Не возможно было не заметить профессионализм , уверенность и харизму Сергея Ивановича ! Я вышла с точной уверенностью , что других докторов я рассматривать не буду. . Так как было жаркое лето , мне посоветовали дождаться осени и приступать . Сдала анализы и через 3 дня уже прооперировали в очень современной , красивой клинике @citidoctor . . Под одним наркозом была выполнена репротезирование груди и септоринопластика. Операция длилась около 2 часов. Прошла просто шикарно. От наркоза отошла очень легко легкая сонливость и все. На следующий день , я была уже дома. В сравнении с носом , грудь вообще не беспокоила . В этот раз мне поставили имплантанты motiva 450 мл, круглой формы . Размер груди получился 3,5 может чуть больше Все зажило очень быстро , через неделю мне уже сняли швы и через месяц я уже сняла компрессионное белье. В общем сказать , что я довольна - это ничего не сказать . . Очень благодарна Вам @sergey_derbak и вашей команде! Для меня вы лучшие️ . . С носом , другая ситуация совсем Если интересно узнать , ставь + . . Всегда Ваша I.M

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Всем привет) Хочу поговорить на тему пластической хирургии. Рассказать вам своё мнение и опыт . . . Как все начиналось: В детском возрасте я была всегда самой маленькой среди всех моих сверстниц. Маленькая девочка с длиннющими темными волосами и глазами цвета виски) В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. Весом в 39 кг и ростом 150 см . Тогда у меня конечно присутствовали комплексы Приходилось носить одежду , скрывающую отсутсвие всех выпуклостей на моем теле Как же мне было стыдно одевать лифчик Хотя бы для того , чтобы перестать сидеть в пуховике в классе Очень отчётливо помню тот день , когда я набралась смелости его одеть ‍♀️ Максимально я чувствовала себя неудобно и сковано . Мне казалась , что все будут орать с меня , типа : Зачем ты его надела ?? Не гони ..))) Но все прошло не плохо . . . Спустя время , когда я поняла , что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней и т.д , все конечно изменилось ) Я стала в себе уверенная и маленькая грудь никак не влияла на мою жизнь в дальнейшем Но конечно , каждая девушка хочет быть самой красивой,и не отказалась бы от красивой пышной груди )) . . . Потом я познакомилась с моим будущим мужем , мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике : « любимая , у тебя очень красивая, маленькая грудь , но если ты хочешь больше , то я не против » И через месяц я уже была с красивым 2-м размером . . . У меня было две пластические операции на грудь) Если вам интересно услышать все детали , узнать докторов , клиники и остальную информацию о протезировании и репротезировании молочных желёз , ставьте + в комментариях. А также пишите вопросы, чтобы я максимально заполнила пост интересующей вас информацией.

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Теги
Микола Морозюк Микола Морозюк Динамо Динамо Дружини футболістів Дівчина дня Ірина Морозюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
50
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук