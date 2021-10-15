"Ця пропозиція досі в силі. Там дуже хочуть, щоб я пішов назустріч і дав добро. Але я поки не можу ухвалити таке рішення.

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Це батьківщина тата і я дуже поважаю те, що я їм цікавий. Однак я народився і виріс в Україні і вважаю себе більше українцем. Чи слідкую я за виступами збірної Сирії? Якщо чесно, ні", – цитує Ауссі Meta-ratings.

Нагадаємо, Алан народився в Україні і виховувався в академії Шахтаря, звідки перебрався до Динамо у 2018-го, а з вересня минулого року грає за Торпедо-БелАЗ. Ауссі викликали у юнацькі збірні України U-17 і U-19.

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