Захисник Динамо виділив найнезручніших гравців групи атаки "біло-синіх"

Оборонець Динамо Олександр Сирота зізнався, проти кого у команді найважче протистояти на тренуваннях.

"В Динамо немає "легких" чи "зручних" суперників. З усіма важко, просто до кожного потрібно підбирати свою особисту тактику відбору, свій підхід, оборонний стиль.

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Наприклад, Назік Русин володіє дуже високою швидкістю. Йому потрібно давати більший зазор. Проти Гіо Цітаішвілі теж у цьому плані складно. Потрібно давати зазорчик, щоб не прокинув. А, наприклад, Даня Сухоручко атлетичніший, з ним захиснику потрібно намагатися зіграти на випередження, не дати поборотися вгорі", – цитує Сироту офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після 26-ти турів посідає другу сходинку чемпіонату України, набравши 52 очки. Свій найближчий поєдинок підопічні Михайличенка проведуть у понеділок, 22 червня, проти Колоса. Початок зустрічі о 19:30.

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