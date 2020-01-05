Захисник Динамо Самбрано виділив двох зіркових форвардів, проти яких йому було найважче грати у Бундеслізі

Центрбек Динамо Карлос Самбрано пригадав свої виступи у чемпіонаті Німеччини.

"Хорват Івіца Оліч був одним з форвардів, проти яких дуже складно грати. Я був дуже молодий, і це все ускладнювало, я хотів, щоб гра закінчилася якомога швидше. Іншим був Роберт Лєвандовскі, приголомшливий бомбардир, який вміє правильно ставити спину, високий, сильний. Добре, що я зіткнувся з ним лише на початку його футбольного шляху.

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У Німеччині багато говорили про наші протистояння з Лєвандовскі. Він не забивав гол в 10 іграх, в яких ми зіткнулися. Щоразу, коли мені доводилося згадувати про це, я думаю, що добре справлявся зі своєю роботою. Лєвандовскі – один з найкращих у світі, і він називав мене одним з найсильніших, хто стримував его", – розповів Самбрано в інтерв'ю Trome.

Нагадаємо, перуанець встиг пограти за такі німецькі клуби, як Шальке, Санкт-Паулі та Айнтрахт Ф.

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