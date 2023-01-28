Захисник Динамо Томаш Кендзьора за крок від переходу у ПАОК. 28-річний оборонець прибув у Грецію для проходження медогляду та підписання контракту з новою командою.

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За повідомленням Stavros Sountoulidis, ПАОК орендує польського футболіста до кінця поточного сезону. Очікується, що остаточно трансфер буде завершено найближчими днями.

Нагадаємо, Кендзьора перейшов у Динамо влітку 2017 року з Леха за 1,5 мільйона євро. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні поляк провів за команду Мірчі Луческу 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 3,5 млн євро.

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