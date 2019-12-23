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Захисник Динамо покинув Олімпік, за який виступав на правах оренди

08:26 1733 Читать на русском
Захисник Динамо покинув Олімпік, за який виступав на правах оренди
Роман Вантух / Сайт Олімпіка

Донецький Олімпік оголосив про завершення співпраці з лівим захисником Романом Вантухом.

Орендна угода оборонця завершується у зимове міжсезоння, сторони вирішили не продовжувати контракт, інформує офіційний сайт Олімпіка.

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Вантух належить Динамо, він перебрався в донецький клуб на початку 2019 року і встиг відзначитись двома голами та двома асистами у 22 матчах. Крім того, лівий латераль стабільно отримує виклики до молодіжної збірної України, в якій виступає на більш атакувальній позиції, ніж у клубі. За даними Transfermarkt, чинний контракт Вантуха з Динамо розрахований до червня 2022 року.

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Додамо, що в останніх матчах тренер Олімпіка Вісенте Гомес не довіряв 21-річному гравцю – оборонець чотири рази поспіль опинявся поза заявкою команди.

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Трансфери чемпіонату України Роман Вантух Роман Вантух Динамо Динамо Олімпік Олімпік Трансфери
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