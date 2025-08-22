Сирота найближчим часом перейде до турецького Коджаеліспора, повідомляє Mavikocaeli. Коджаеліспор нещодавно подолав проблеми з лімітом витрат на придбання футболістів та домовився про підписання 25-річного захисника Динамо.

Захисник Динамо може перейти в європейський клуб, в якому вже грають декілька українців

Зазначається, що Олександр Сирота прибуде до турецького Ізміту вже сьогодні та підпише дворічний контракт з новим клубом. Нинішня угода захисника з Динамо завершується у вересні 2025 року.

Нагадаємо, минулий сезон Олександр провів у ізраїльському Маккабі Хайфа. Українець відіграв за цей клуб 26 матчів та забив 2 голи. Раніше з'явилася інформація, що Сиротою цікавиться польська Лехія.

До слова, Коджаеліспор виграв Першу лігу Туреччини у сезоні 2024/25 та піднявся до елітного дивізіону країни.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій