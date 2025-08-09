– Ти продовжив свою забивну серію – спочатку забив в єврокубку, тепер у чемпіонаті України. Розкажи, будь ласка, це щось нове для тебе? Тепер ти захисник, який забиває, чи просто багато працював на тренуваннях?

– Звичайно, я радий, бо, думаю, ви знаєте, минулого сезону мені трохи не щастило у футбольному плані. А в цьому сезоні, дякувати Богу, поки що все складається успішно.

"У нього є майбутнє в першій збірній": Ребров відзначив гравця Динамо, який невдовзі може отримати виклик від нього

І я повторюся, казав про це в інших інтерв’ю, що для мене неважливо, чи забиваю я, чи хтось інший – головне, щоб команда вигравала, – сказав Михавко для прес-служби Динамо.

До слова, цього сезону Тарас уже провів п’ять матчів за Динамо, відзначившись двома голами. Минулого сезону захисник інколи допускав автоголи, що, схоже, він і мав на увазі.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів