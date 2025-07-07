Молодий гравець Динамо Тарас Михавко потрапив до рейтингу найдорожчих захисників, які ще не дебютували за національну збірну своєї країни від СIES.

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Українець посів четверте місце у рейтингу, його вартість оцінили у 22,3 мільйона євро. Найдорожчим гравцем, який ще не грав за національну збірну визнали нідерландця Раяна Фламінго з ПСВ, його ціна – 39,9 млн. Вище Михавка також опинилися Юрі Бас з Аякса та Остін Гайяй з Палмейраса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порту пропонував 10 мільйонів євро за трансфер Тараса. Нещодавно захисник Динамо потрапив до списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy, яку вручають найкращому молодому футболісту Європи.

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