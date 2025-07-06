Молодий центрбек Динамо Тарас Михавко потрапив до рейтингу СIES найкращих захисників U-21 із 67 ліг світу за відсотком успішних передач на чужій половині поля.

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Українець опинився в компанії таких зірок, як Лені Йоро з Манчестер Юнайтед та Пау Кубарсі з Барселони. Зірка Манчестер Юнайтед очолив рейтинг, а молодий іспанець з Барселони розмістився на другій сходинці. Українець Тарас Михавко посів почесне десяте місце.

До слова, раніше Тарас потрапив до списку претендентів на престижну нагороду Golden Boy, яку вручають найкращому молодому футболісту Європи. Також українець потравляв у різні рейтинги від того ж CIES.

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