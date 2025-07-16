Українець Максим Дячук офіційно перейшов до Лехії з Гданська, повідомляє прес-служба клубу. 21-річний оборонець приєднався до польського клубу на правах оренди терміном на один рік.

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Нагадаємо, що взимку гравцем цікавилася іспанська Сарагоса, і можливий трансфер міг коштувати 1 мільйон євро плюс 500 тисяч євро бонусів.

До слова, у минулому сезоні Максим Дячук провів 14 матчів за Динамо та віддав один асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює українця в 1,2 мільйона євро. У 2023 році він також потрапив до списку топ-100 претендентів на нагороду Golden Boy.

Цікаво, що в минулому сезоні у складі Лехії виступали одразу п’ятеро українців: Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Антон Царенко, Богдан В’юнник і Максим Хлань.

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