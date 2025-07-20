Українець Максим Дячук вийшов на поле в матчі першого туру Екстракляси за польську Лехію з Гданська.

Польща, Екстракляса, перший тур

Гурнік – Лехія – 2:1

Голи: Лукошек, 33, Кубіцкі, 68 – Капич, 88 (пен.)

Сьогодні, 20 липня, Лехія зіграла матч першого туру Екстракласи проти Гурніка із Забже. Команда з українцями у складі зазнала поразки, однак не обійшлося без позитивних новин.

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На 71-й хвилині зустрічі на поле вийшов захисник Динамо Максим Дячук, який напередодні приєднався до польського клубу на правах річної оренди. Раніше повідомлялося, що Лехія не може заявити гравця на сезон через фінансові проблеми, однак поява українця в матчі свідчить про успішне врегулювання ситуації. Гравець нічим результативним не відзначався.

До слова, окрім Максима за Лехію вже виступають чотири українці – Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В’юнник (минулого сезону лідером команди був Максим Хлань, який нині намагається працевлаштуватись у турецькій Суперлізі).

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