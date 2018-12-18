Захисник Динамо Очігава може перейти у СК Дніпро-1

Захисник Динамо Зураб Очігава може опинитись у СК Дніпро-1.

Захисник київського Динамо Зураб Очігава найближчим часом може поповнити ряди СК Дніпро-1, повідомляє Fcdnipro.com. Деталі можливої угоди поки невідомі.

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Цього сезону Зураб не грав за головну команду Динамо у офіційних матчах. Захисник виходив лише у товариському поєдинку проти Олімпіка.

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СК Дніпро-1 є лідером Першої ліги, набравши 43 очки після 17 матчів і випереджаючи Металіст 1925, який йде другим, на 5 очок.