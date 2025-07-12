Динамо має намір відпустити Максима Дячука в оренду в Лехію. Утім, трансфер досі не завершили через проблеми у польського клубу.

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Як повідомляє lechia.gda.pl, Лехія вже здійснила три підписання – Матуша Войтка, Алвіса Янеземса та вінгера Мохамеда Алла. Однак, Польська футбольна спілка поки не дала дозволу клубу на реєстрацію цих футболістів. Очікується, що це питання може бути вирішене вже невдовзі.

Зазначається, що захисник Динамо Максим Дячук наразі перебуває у Польщі, де тренується за індивідуальною програмою тренажерному залі Лехії.

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