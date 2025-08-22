"Найбільш український клуб за межами України Лехія Гданськ активізував свої зусилля щодо трансферу захисника Динамо Олександра Сироти.

Про можливість такого переходу вперше написала польська преса ще в червні цього року, однак з часом ніби цей варіант став менш актуальним після переходу туди Максима Дячука.

Однак, як інформують наші джерела, польський клуб серйозно розглядає воззʼєднання пари динамівських захисників на проблемній для себе позиції. Як ми розуміємо, мова йде про оренду гравця", – повідомив Telegram-канал Футбол з вертольоту.

Нагадаємо, що сезон 2024/25 Сирота провів у оренді в складі Маккабі Хайфа.

За Лехію, окрім Дячука, виступають Богдан Сарнавський, Антон Царенко, Іван Желізко та Богдан В'юнник.

