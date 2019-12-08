Захисник Динамо може перейти в СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 планує орендувати захисника київського Динамо та молодіжної збірної України Романа Вантуха.

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайличенко зацікавлений у оренді Романа Вантуха – захисника Динамо, який у 2019 році на правах оренди виступає за Олімпік. Дана оренда розрахована до кінця поточного року. Втім, новачку УПЛ ще необхідно домовитись з киянами про перехід, повідомляє Команда №1.

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Вантух перебрався у Олімпік на початку 2019 року. За донецький клуб провів 22 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Також 21-річний захисник зіграв 6 поєдинків за молодіжну збірну України. Цікаво, що у складі "синьо-жовтих" Вантух виступав на флангах півзахисту та навіть атаки.

До слова, після 17-ти турів СК Дніпро-1 посідає 9 місце в УПЛ, набравши 18 очок.

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