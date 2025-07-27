Захисник Аякса і збірної Нідерландів Йоррел Хато з дня на день має стати гравцем Челсі. Журналісти нідерландського видання Voetbal Primeur вирішили пошукати достойну заміну зірці амстердамців. Як наслідок, з'явився список з п'яти гравців, серед яких знайшлося місце й українцю Костянтину Вівчаренку з Динамо.

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"23-річний Вівчаренко з того моменту, як опинився в академії українського клубу, жодного разу не грав за інші команди, окрім київського Динамо. Деякі вболівальники знають його ім’я – на молодіжному Євро Вівчаренко вийшов у стартовому складі в матчі між збірними Нідерландів та України. Провівши 75 матчів за першу команду Динамо, він може отримати хорошу можливість перебратися за кордон.

Вівчаренко дуже розумний у роботі з м’ячем. Він точно знає, куди вирватися, де знаходяться вільні зони і яку передачу треба віддати партнерам по команді. У статусі лівого захисника він робить це як у штрафній, так і за її межами. Вівчаренко регулярно отримує м’яч на цих позиціях. Лівша також володіє відмінним пасом.

Однак в українця є один очевидний недолік – йому не вистачає техніки, що часто створює проблеми, коли простір обмежений. Щобільше, його швидкість дій в обмеженому просторі не завжди оптимальна, через що він часто реагує занадто пізно, що може створити йому проблеми.

При грі в обороні ми спостерігаємо схожу картину: Вівчаренко сильний у виборі позиції, знає, де розташуватись для правильного маневру, і водночас йде на виважений ризик. Він також доволі агресивний в обороні, наважуючись далеко висуватись вперед.

В обороні Вівчаренко також іноді стикається з проблемами через брак спритності й стартової швидкості, тому часто програє крайнім нападникам, з якими він стикається. Крім того, Вівчаренко вразливий в повітрі, попри свій зріст (178 см). Вівчаренко добре розвинений позиційно для свого віку. Однак він не завжди має достатню фізичну форму і швидкість дій, щоб повною мірою використати цю перевагу", – йдеться у матеріалі Voetbal Primeur.

До слова, окрім Вівчаренка до списку потенційних кандидатів на заміну Хато також потрапили Фабіано Парізі (Фіорентина), Вандерлан (Палмейрас), Лукас Пітон (Васко да Гама) і Хуан Мануель Санабрія (Атлетіко Сан-Луїс).

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