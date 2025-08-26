Журналіст Ігор Циганик підтвердив інформацію, що Денисом Поповим цікавився клуб Чемпіоншипу.

Попов може стати партнером сина Шевченка – несподіваний трансфер лідера Динамо в Англію

"За Попова нібито три-чотири мільйони євро був готовий запропонувати Уотфорд. Це не та сума, що задовольняє Динамо за гравця основного складу. Тобто була зацікавленість.

Я не впевнений, що клуб був готовий робити офіційну пропозицію. Англійці отримали б відмову. За Попова Трабзонспор чи Бешикташ, вже не пам'ятаю, давав більше грошей, а зараз він коштує менше", – сказав Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, в поточному сезоні Денис Попов провів 5 матчів за Динамо, результативними діями не відзначався. Контракт 26-річного центрбека з киянами розрахований до 30 червня 2026 року.

