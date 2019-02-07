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Захисник Динамо Лочошвілі став гравцем Жиліни

18:25 759 Читать на русском
Захисник Динамо Лочошвілі став гравцем Жиліни
Лука Лочошвілі / Жиліна

Центрбек Динамо Лука Лочошвілі став гравцем словацької Жиліни.

Грузинський оборонець виступатиме за Жиліну на правах оренди до закінчення 2019-го року, також у команди зі Словаччини буде право викупу футболіста, повідомляє офіційний сайт Жиліни.

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Нагадаємо, права на Лочошвілі належать київському Динамо, але останні 9 місяців оборонець провів в оренді у Динамо з Тбілісі. За час оренди у Грузії в активі 20-річного центрбека 25 матчів за тбіліське Динамо в усіх турнірах, де захисник відзначився одним голом.

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Трансфери Динамо Динамо Світ Жиліна Жиліна Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Лука Лочошвілі Лука Лочошвілі
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