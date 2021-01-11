18-річний оборонець киян Антон Боль зазнав хірургічного втручання на хрестоподібних зв'язках коліна.

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Як повідомляє Динамоманія, операцію провели у Барселоні. Терміни реабілітації наразі не називають. Зазначимо, що Боля розглядали у статусі одного з кандидатів на поїздку на тренувальні збори із першою командою.

До слова, захисник провів 6 матчів у складі Динамо U-21, а за команду U-19 відіграв 8 поєдинків та відзначився 1 голом. Також Боль потрапляв до заявки першої команди, проте на поле так і не виходив.

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