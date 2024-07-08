Український захисник Динамо Олександр Сирота може продовжити кар'єру в чемпіонаті Ізраїлю. Як інформує журналіст Ігор Бурбас, 24-річного оборонця хоче підписати Маккабі з Хайфи.

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Нині тривають перемовини, які дуже близькі до позитивного завершення. За інформацією джерела, мова йде про річну оренду. Зазначається, що перехід Браяна Себальйоса повністю закриє Олександру дорогу в основу "біло-синіх", тож гравець не проти отримувати ігрову практику в іншому клубі.

Нагадаємо, Сирота – вихованець Динамо. До основної команди приєднався влітку 2020 року. Минулого сезону провів за киян 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. За збірну України провів 2 поєдинки. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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