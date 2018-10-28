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Захисник Дербі Богл курйозним автоголом позбавив свою команду перемоги

27 жовтня 18:53 825 Читать на русском
Захисник Дербі Богл курйозним автоголом позбавив свою команду перемоги
Джейден Богл / соцмережі

У матчі 15 туру Чемпіоншипу Дербі Каунті Френка Лемпарда зіграв на виїзді з Мідлсбро, а захисник "баранів" Джейден Богл відзначився кумедним автоголом.

Дербі Каунті, який очолює Френк Лемпард, на виїзді зустрічався з Мідлсбро. У першому таймі "барани" вийшли вперед завдяки автоголу Джорджа Френда і вели в рахунку майже до кінця зустрічі.

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На 84-й хвилині Дербі повернув боржок влучним ударом Джейдена Богла у кут власних воріт. Таким чином, команди розійшлись миром.

Дербі після 15 турів має 25 очок і йде на 6 сходинці в турнірній таблиці, Боро другий з 27 пунктами.

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